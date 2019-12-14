Derdim prostat
İDRAR yapma zorluğuna ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar ve sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Başlangıçta sık idrar çıkma şikayetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar.
Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse yine idrar miktarı yeterince artmaz. Düzenli olarak su günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca üroloji uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Sabrın sonu selamettir.
57 yaşında bayanım. İki yıldır menopozdayım. Eşim ise 64 yaşında ve hala cinsel isteği var. 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?
İlişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her iki tarafın istemesiyle ilişkiye girilmediğinde huzursuzluk olur. Erkek eşini mutlu edemediğini ve iktidarsız olduğunu düşünebilir. Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın.
Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.
Evleneli iki yıl oldu. İşlerim kötü. Beş aydır eşimle ilişkide mutlu değilim. Erken boşalma sorunum var. Doktor geciktirici jel önermedi. Siz ne dersiniz?
STRES, huzursuzluk ve erken boşalmanın en sık rastlanan sebepleridir.
İş ile ilgili olumsuzluklar ilişki isteğini azaltır. Stres ve depresyon için kullanılan ilaçlar da bu duruma olumsuz katkıda bulunur.
Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması ve ona karşı hassasiyetin- şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
Depresyon ilacı kullanıyorum. Bir hafta önce birden bire cinsel organım sertleşti. Ağrı yaşadım. Sonra kendiliğinden geçti. Bir hastalık olabilir mi bu? Ne yapmam gerekir?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Üroloji uzmanı muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için yazan doktorla konuş.
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