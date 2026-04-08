Nurdağı'nda Gece Yarısı Dehşeti: Uçuruma Yuvarlanan Araç Can Aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, bugün D-400 karayolu üzerinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Gökçedere kavşağı mevkiinde yaşanan olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü hayatını kaybetti.

Hasan Abar Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Hasan Abar idaresindeki 27 BCA 535 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmaya başladı. Metrelerce sürüklenen araç, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz sürücü Hasan Abar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhtar İsyan Etti: "Gerekli Tedbirler Alınsın"

Kazanın meydana geldiği bölgeyle ilgili çarpıcı açıklamalar mahalle muhtarı Ümit Kaçakçı'dan geldi. Bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını vurgulayan Kaçakçı, "Bu kavşakta ve yolda sürekli canlar yanıyor. Karayollarının buraya acilen el atması ve gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerekiyor. Daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini istemiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği Gökçedere kavşağında geniş çaplı inceleme başlattı. Hasan Abar'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Aracın uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.