DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Kritik sınır 39 derece

Eklenme Tarihi 8 Nisan 2026
Bu ara herkesin ateşi çıkıp duruyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu tip şikâyetlerde ne zaman hastaneye başvurayım?
39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin.
Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığın varsa bir hastane aciline başvurun. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa doktora başvuru yapın.

HIÇKIRIK KABUSU

Üç aydır ara ara hıçkırıyorum.
Arka arkaya oluyor.
Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?
Altı saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvurmak gerekir. Tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.


AZ VE SIK YE

Midem yanıyor.
Yediklerim midemi yakıyor.
Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor... Stresten mi yoksa yediklerimden mi kaynaklanıyor?
Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı-stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı, baharatlı, asitli, kafeinli, gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır.
Sakız çiğnemek, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy.
Az ve sık ye. İyi çiğne.
