DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 9 Nisan 2026
Nafiz hocam, 56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım.
Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum.
Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın.
Bol bol güneşlenin. Yinede boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

UNUTKANLIĞI UNUT

Nafiz Hocam, daha 36 yaşındayım ve bende unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şekeri düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebebidir.
Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin.
Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de hafızayı güçlendirir.
Mutlaka tüketmelisiniz.
