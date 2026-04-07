2. Sayfa'nın haberine göre; Ahmet Tatlıses "Babam yoğun bakımda. Ne kadar acı ki, yıllarca kokladığım adamı bugün burada bekliyorum. Bu acil bir şey. Evladımı gönderdim. Etrafındakilere söylüyorum, bu lafımı unutmasınlar. Bir gün o hesap döner. Bir baba ile evladını bu şekle getirdiniz. Şimdi o orada ben buradayım. Bu olmaz! İnşallah iyi olur. Rabbim onu ayağa kaldırır. Başımızdan eksik olmaz. Ben her zaman söylüyorum, korktuğum başıma geldi. Bu yaştan sonra çalışmasına ne gerek var... Rabbim ona iyilik versin." dedi