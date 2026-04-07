Ağır bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hastane kapısında bir baba-oğul dramı yaşandı.
Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan Ahmet Tatlıses, babasına dokunabilmek için saatlerce cami avlusunda bekledi. Ahmet Tatlıses, "Yıllarca kokladığım adamı bugün burada bekliyorum" diyerek sitemini dile getirdi.
2. Sayfa'nın haberine göre; Ahmet Tatlıses "Babam yoğun bakımda. Ne kadar acı ki, yıllarca kokladığım adamı bugün burada bekliyorum. Bu acil bir şey. Evladımı gönderdim. Etrafındakilere söylüyorum, bu lafımı unutmasınlar. Bir gün o hesap döner. Bir baba ile evladını bu şekle getirdiniz. Şimdi o orada ben buradayım. Bu olmaz! İnşallah iyi olur. Rabbim onu ayağa kaldırır. Başımızdan eksik olmaz. Ben her zaman söylüyorum, korktuğum başıma geldi. Bu yaştan sonra çalışmasına ne gerek var... Rabbim ona iyilik versin." dedi
İMPARATOR'DAN "GELSİN" İZNİ!
Sağlık durumu stabil olan ancak yoğun bakımda tutulan İbrahim Tatlıses, sürpriz bir kararla oğlu Ahmet'in yanına gelmesini istedi. Savcılık izinleri ve kelepçesine rağmen babasının odasına giren Ahmet Tatlıses, usta sanatçıyı görünce fenalaştı.
AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ
Aylar sonra gerçekleşen buluşmada baba-oğul gözyaşlarına boğuldu. Tansiyonu 19-5 olan ve burnu kanamaya başlayan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildi.
İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dedi.
DİLAN ÇITAK DA BABASINA KOŞTU
Hastaneye koşan tek isim Ahmet Tatlıses değildi. Babasıyla uzun süredir gerilim yaşayan Dilan Çıtak da oradaydı. Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.
Ahmet Tatlıses "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Benim müsaadeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlanır, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o." dedi.
Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya yada kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.
MERAK EDİLENLER
İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir?
Hastaneden yapılan açıklamaya göre usta sanatçı, bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık ve genel durumu iyidir.
Ahmet Tatlıses neden babasına yaklaşamıyordu?
Ahmet Tatlıses ve babası arasındaki hukuki süreçler nedeniyle mahkeme tarafından verilmiş bir uzaklaştırma kararı ve bu kararı takip eden bir elektronik kelepçe uygulaması bulunmaktadır.