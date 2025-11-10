PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 10 Kasım 2025

3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yine de sen ilaçlarını atma. Araştırmalara göre aşık olanlarda beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem mutluluk sağlar, seks hormonlarının artması ile cilt canlanır. Östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.

