Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
23 Aralık 2025 22:40
Son dakika: Falcon- 50 tip iş jeti Ankara’da düştü. Kazanın ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad da bulunuyordu. Jetin düşme anı kameralara yansıdı
