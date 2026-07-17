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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Üroloğa görün

Eklenme Tarihi 17 Temmuz 2026

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.

CİLT İÇİN GEREKLİ

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. "B vitamininin 5.'sine baktır" dediler. Nerede baktırabilirim?

B Vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir. B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.

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