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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Kalfaya değil doktora

Eklenme Tarihi 16 Temmuz 2026

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.

STRES SİVİLCE YAPAR

1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum. 20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor, 'Stresten' dedi. Gerçekten stres, bu kadar etkili mi?

Stres, hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır. Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma.

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