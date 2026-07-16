Yunanistan cacık ve baklavadan sonra bu kez de yağlı güreşi kendi kültürü olarak göstermeye başladı
Yunanistan, cacıktan baklavadan sonra ata sporumuzu da sahiplendi. Selanik’te yağlı güreş etkinliği düzenlendi. Çakma pehlivanlar büyük tepki çekti.
Komşu, yine kadim bir geleneğimize merak sardı! Türk kültürünün en köklü sporlarından biri olan yağlı güreş geleneğini kendi hesabına yazmaya kalktı.
Selanik'e bağlı Sohos Köyü'nde davul-zurna sesleri eşliğinde yağlı güreş etkinliği yapıldı. Çayırlarda yapılan müsabakalar Edirne'deki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni hatırlattı. Çakma pehlivanlar, Türkiye'deki pehlivanlar gibi önce vücutlarını zeytinyağıyla kapladı.
Ardından kalın deri pantolonlarını giyerek çayıra çıktı. Müsabakalar boyunca davul ve zurna sesleri de festival alanından eksik olmadı.
Kültürümüzden kendine pay çıkaran Komşu'ya ise tepki yağdı. Türkler 'Er meydanı bizimdir" diyerek çakma pehlivanlara mesaj yolladı.
664 YILDIR ANADOLU'DA
Yaklaşık 664 yıldır kesintisiz düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor.Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.