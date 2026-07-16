Komşu, yine kadim bir geleneğimize merak sardı! Türk kültürünün en köklü sporlarından biri olan yağlı güreş geleneğini kendi hesabına yazmaya kalktı.

Selanik'e bağlı Sohos Köyü'nde davul-zurna sesleri eşliğinde yağlı güreş etkinliği yapıldı. Çayırlarda yapılan müsabakalar Edirne'deki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni hatırlattı. Çakma pehlivanlar, Türkiye'deki pehlivanlar gibi önce vücutlarını zeytinyağıyla kapladı.

Selanik'te çakma pehlivanlar tepki çekti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Ardından kalın deri pantolonlarını giyerek çayıra çıktı. Müsabakalar boyunca davul ve zurna sesleri de festival alanından eksik olmadı.

Kültürümüzden kendine pay çıkaran Komşu'ya ise tepki yağdı. Türkler 'Er meydanı bizimdir" diyerek çakma pehlivanlara mesaj yolladı.