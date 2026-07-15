21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.

BAZI İLAÇLAR RİSKLİ

4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. Romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?

Hamilelik düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.

REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı?

Başlar. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

İYİCE KURUT

Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgârda, Klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma.