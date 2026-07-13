45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Bana bir çare...

Bu anlattıkların "Uyku Apnesi Hastalığı" dersinde anlatılanların neredeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen. Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.

MUAYENE ŞART

Midem yanıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerim de etkiler mi?

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı-stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitlikafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.

Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.

EYVAH ÇARPINTI

24 haftalık gebeyim. 29 yaşındayım. Çarpıntım fazla, ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenler çarpıntı yapabilir. Kansızlık, burun tıkanması, tiroid çalışma bozuklukları, kalp ve akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir. Hemen doktorunuza başvurun. Var olan tetkiklerinizi yanınızda götürün.

Muayene sonrası hangi ihtimaller olduğu netleşir. Uygun tetkik ve kontrol planı yapılır.