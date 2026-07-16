Çikolata kisti tedavisinde ameliyatsız dönem: Ethanol Skleroterapi anne olma şansını artırıyor
Teknolojinin gelişimiyle birlikte çikolata kistinde ameliyatsız tedavi dönemi öne çıkıyor. Doç. Dr. Fırat Tülek, Ethanol Skleroterap i yönteminin anne olma şansını artırabildiğini söylüyor.
Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim içini döşeyen dokunun rahim dışına yerleşmesiyle gelişiyor. Kadınların hayat kalitesini düşürüyor. Tedavisinde ameliyata alternatif yeni bir yaklaşım öne çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fırat Tülek, dünyada ilk kez 1988 yılında tanımlanan ve 2000'li yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan Ethanol Skleroterapi'nin, son yıllarda Türkiye'de de başarıyla uygulanmaya başlandığını belirterek "Ultrason eşliğinde kistin içindeki sıvının boşaltılmasını ve ardından özel bir alkol uygulamasıyla kistin küçülmesini hedeflediğimiz bu minimal invaziv yöntem, yumurtalık dokusunu koruyabilmesi, hastanın aynı gün taburcu olabilmesi ve gebelik şansını artırmasıyla dikkat çekiyor" diyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda önemli bir gelişme olarak öne çıkan yöntemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
DOĞRU HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ
Endometriozis şiddetli ağrıya yol açıyor. Doğurganlığı olumsuz etkileyebiliyor. Çikolata kistlerinin klasik tedavisinde uzun yıllardır cerrahi uygulanıyor. Ancak ameliyat sırasında kist çıkarılırken sağlıklı yumurtalık dokusunun da zarar görebilmesi özellikle anne olmak isteyen kadınlarda yumurtalık rezervinin azalmasına yol açabiliyor. Doğru hastalarda uygulanan bu yeni tedavi yöntemiyse yumurtalık dokusunu korumayı hedefleyen, ameliyatsız bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.
BAŞARILI SONUÇLARI YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Ultrason eşliğinde gerçekleştirilen işlem; vajinal ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımıyla yapılıyor. Kistin içindeki sıvı boşaltıldıktan sonra kist boşluğuna belirli süre özel oranda etil alkol uygulanıyor. Böylece kist duvarındaki hücreler etkisiz hale getiriliyor ve zamanla kistin küçülmesi hatta tamamen yok olması sağlanabiliyor. Karında kesi yapılmıyor, dikiş gerekmiyor ve birkaç saat sonra hasta taburcu edilerek günlük yaşamlarına dönmeleri mümkün oluyor.
NÜKS ORANINI AZALTIYOR
Daha önce ameliyat geçirmiş ama çikolata kisti yeniden oluşmuş hastalarda da Ethanol Skleroterapi önemli bir alternatiftir. Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda tekrar cerrahi uygulamak her zaman istenmeyebiliyor. Bu yöntemi uygun hastalarda güvenle tekrar edebiliyoruz. Kistin yeniden oluşma riskinin yaklaşık yüzde 20'dir. Yöntem kanser şüphesi bulunan kistlerde, aktif enfeksiyonu olan hastalarda veya yaygın endometriozis nedeniyle cerrahi gerektiren olgularda uygulanamıyor.