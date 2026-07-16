Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim içini döşeyen dokunun rahim dışına yerleşmesiyle gelişiyor. Kadınların hayat kalitesini düşürüyor. Tedavisinde ameliyata alternatif yeni bir yaklaşım öne çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fırat Tülek, dünyada ilk kez 1988 yılında tanımlanan ve 2000'li yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan Ethanol Skleroterapi'nin, son yıllarda Türkiye'de de başarıyla uygulanmaya başlandığını belirterek "Ultrason eşliğinde kistin içindeki sıvının boşaltılmasını ve ardından özel bir alkol uygulamasıyla kistin küçülmesini hedeflediğimiz bu minimal invaziv yöntem, yumurtalık dokusunu koruyabilmesi, hastanın aynı gün taburcu olabilmesi ve gebelik şansını artırmasıyla dikkat çekiyor" diyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda önemli bir gelişme olarak öne çıkan yöntemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor: