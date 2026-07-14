22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.

Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilimstres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Hemen çözüm için harekete geç.

Kekik tüketmelisin

Bağırsak kurtlarım var. Altı ay önce doktorlara gittim, farklı ilaçlar verdi. Hiç geçmedi. Ne yapayım?

Parazitler sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişilerle tedavi olmalısınız. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenin. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, sarımsak kekik tüket.

Bağırsaktan olabilir

Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor.

Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

Diyet takibine gir

Nafiz hocam, 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.