Çiftin evinden gelen silah seslerinin ardından dehşet gün yüzüne çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Sağlık ekipleri her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirdi. İlk incelemelere göre Aytaç Erdoğan'ın eşi Gül Erdoğan'ı silahla vurduğu, ardından silahı kendisine çevirdiği belirtildi. Los Angeles polisi soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller ve adli tıp raporlarının ardından netlik kazanacağını bildirdi.