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Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı

Los Angeles’ta Türk çift evlerinde ölü bulundu. Aytaç Erdoğan’ın 8,5 aylık hamile eşi Gül Erdoğan’ın öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak Gazete
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Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşayan 40 yaşlarındaki 8,5 aylık hamile Gül Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan'ın Holmy Caddesi'ndeki evlerinden ses gelmesi üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Çiftin evinden gelen silah seslerinin ardından dehşet gün yüzüne çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Çiftin evinden gelen silah seslerinin ardından dehşet gün yüzüne çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Sağlık ekipleri her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayı "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirdi. İlk incelemelere göre Aytaç Erdoğan'ın eşi Gül Erdoğan'ı silahla vurduğu, ardından silahı kendisine çevirdiği belirtildi. Los Angeles polisi soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller ve adli tıp raporlarının ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı-3

4 TEMMUZ'DA BABY SHOWER PARTİSİ YAPMIŞLAR

Komşu Richard Schultz, çiftin mutlu göründüğünü ve sık sık el ele yürürken görüldüklerini söyledi. Schultz, çiftin 4 Temmuz'da "baby shower" partisi düzenlediğini belirtti. Olayın nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı-5 Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı-6 Los Angeles'ta Türk çift evlerinde ölü bulundu: 4 Temmuz'da baby shower partisi yapmışlardı-7

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