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Yine ayrılık yine dehşet: Kilis'te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vuran Hikmet Eser gözaltına alındı

Hikmet Eser, çay bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hülya’ya ateş etti. Talihsiz kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak Gazete
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Yine ayrılık yine dehşet: Kilis'te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vuran Hikmet Eser gözaltına alındı

Kilis'te Hülya Eser ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hikmet Eser, konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı.

Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Hikmet Eser, yanında bulunan tabancayla eşi Hülya Eser'e üç el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hülya EserHülya Eser

Hastaneye kaldırılan Hülya Eser, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı, olay yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yine ayrılık yine dehşet: Kilis'te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vuran Hikmet Eser gözaltına alındı-4 Yine ayrılık yine dehşet: Kilis'te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vuran Hikmet Eser gözaltına alındı-5 Yine ayrılık yine dehşet: Kilis'te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vuran Hikmet Eser gözaltına alındı-6
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