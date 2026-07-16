Kilis'te Hülya Eser ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hikmet Eser, konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı.

Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) Hikmet Eser, yanında bulunan tabancayla eşi Hülya Eser'e üç el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.