24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

Sendeki şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur. Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir.

SEBEBİ SİGARA



Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır iki ayda bir periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

Ağız içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitaminmineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram ve Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez Cildiye Uzmanı pikür testi yaptırmak gerekir. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.



EVHAM SENİ BİTİRİR

Gazım ve kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?

Kurtulanlar, seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.

ŞEKERİNE BAKTIR

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.