Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur.

Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar.

Sıkıntılı, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

HER YERİM AĞRIYOR



Masa başından kalkmıyorum. Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor. Romatizma olabilir mi?

Öncelikle ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor. D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca masa başı egzersiz yapmalısınız.