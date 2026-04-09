Serra Pirinç gözaltına mı alındı? Paris'teki alçıdan Beykoz’daki soruşturmaya!

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu listesinde Serra Pirinç isminin yer alması magazin dünyasına bomba gibi düştü. Genç oyuncunun "Tozluyaka" ile başlayan yükselişi ve hakkındaki tüm bilinmeyenler, bu gelişmenin ardından mercek altına alındı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu dünyasına yönelik başlattığı ve 14 ünlü ismi kapsayan operasyonda, listenin genç isimlerinden biri olan Serra Pirinç gündeme bomba gibi düştü. Tozluyaka ve Yalan gibi projelerde boy gösteren oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken bu kez set ışıklarıyla değil, uyuşturucu soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

PARİS'TEN ALÇILI YANIT: "CANIM SIKILDI!"

Serra Pirinç, aslında bu tür sıra dışı gündemlere pek yabancı değil. Daha geçtiğimiz yıl, Paris sokaklarında göğüslerinin alçıyla kalıbını çıkarttığı anları sosyal medyada paylaşıp, "Sanat mı, ayıp mı?" tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Eleştiri oklarının hedefi olduğunda ise, "Biraz canım sıkıldı tabii ama önemi yok. Bunlar olmaya devam edecek. Önemli olan benim ne düşündüğüm" diyerek, kamuoyunun ne dediğini pek de umursamadığını ilan etmişti. Ancak bu kez Paris'teki sanatsal kalıplar değil, Beykoz Başsavcılığı'nın hukuki dosyası konuşuluyor.

ADI LİSTEDE, GÖZLER ÜZERİNDE: SERRA'YI TANIYALIM

Şimdilerde 28 yaşında olan aslen Yalovalı Pirinç, aslında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi okumuş bir isim. Tiyatro Teras'ta aldığı eğitimlerle oyunculuğa soyunan ve sosyal medya keşfiyle Bizim Hikaye'de Müjde olarak hayatımıza giren oyuncu, bugün emniyet koridorlarında kariyerinin en zorlu sınavını veriyor.

📱 INSTAGRAM'DAN SETLERE: "MESAJLA BAŞLAYAN KARİYER"

Üniversite eğitimi için İstanbul'da bulunduğu sırada Instagram'da keşfedilen Pirinç, o süreci şu sözlerle özetliyor:

"Üniversite hayatım için İstanbul'da bulunmaktaydım. Menajerim Instagram'da gezerken beni görmüş ve bana mesaj attı, ofisine davet etti. Oyunculuk kariyerim böyle başladı."

🔍 SERRA PİRİNÇ

Tam Adı: Aleyna Serra Pirinç

Doğum Tarihi / Yaşı: 19 Haziran 1997 (2026 itibarıyla 28 yaşında)

Aslen Nereli: Yalova (İstanbul doğumlu)

Eğitimi: Bahçeşehir Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Kariyer Başlangıcı: Sosyal medya üzerinden keşfedildi

Soruşturma Konusu: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı - Uyuşturucu Operasyonu

🎬 SERRA PİRİNÇ'İN EKRAN YOLCULUĞU: ROL ALDIĞI DİZİLER

Genç oyuncu, sosyal medya üzerinden keşfedilmesinin ardından kısa sürede pek çok yapımda kendine yer buldu. İşte Serra Pirinç'in kariyerindeki o projeler:

Yalan (2024)

Benim Güzel Ailem (2023)

Tozluyaka (2022)

Saklı (2021)

Öğrenci Evi (2021)

Bizim Hikaye (2017)

MERAK EDİLENLER

Serra Pirinç uyuşturucu operasyonunda gözaltına mı alındı?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 14 ünlü ismi kapsayan uyuşturucu soruşturması listesinde Serra Pirinç'in de adı yer almaktadır. Soruşturmanın detayları ve oyuncunun emniyetteki son durumu yakından takip edilmektedir.

Serra Pirinç aslen nereli ve kaç yaşında?

19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Serra Pirinç, aslen Yalovalıdır. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)