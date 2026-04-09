Aydın Buharkent'te yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı

Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Feslek Mahallesi girişinde, Aydın-Denizli kara yolu üzerinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. F.S. idaresindeki Ben Turizm'e ait 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile A.B. yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsün çarpışması sonucu bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

79 yaşındaki Halil Fidan olay yerinde can verdi

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede, minibüste yolcu olarak bulunan 79 yaşındaki Halil Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feslek Mahallesi'nde trafik kontrollü sağlandı

Kaza sonrası Aydın-Denizli kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada araçların çarpışma şiddeti dikkat çekerken, hayatını kaybeden Halil Fidan'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.