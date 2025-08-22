SON DAKİKA
Şeker sabır demek

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 22 Ağustos 2025

65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?

Ağız kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. İç hastalıkları uzmanının takibi şart. Sabırlı olmalısın. Tedavileri sabırla uygulayın.

KONTROL ŞART

23 yaşındayım. Halam meme kanserine yakalandı. Küçük halam "Ben sütyen takmıyorum ben olmadım" dedi.
Sütyen, kanser yapar mı?

Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Kanser riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir. Kontrollerini aksatma.

PROSTATA ÇARE

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

Tedbire devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Bu madde prostat kanserine karşı koruyucudur. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

SEBEBİ MUZ

Doktor Bey, sık sık kabız oluyorum. Meyveyi çok seviyorum. Kabızlığa neden olan meyveler nelerdir?

Elma, şeftali ve muz kabız yapabilir. İshal olanlar kullanınca faydalı olur. Ayrıca sana kabızlık yapan meyvelere ayrıca dikkat etmelisin. Başka bünyede kabızlık yapmayan gıdalar sende yapabilir.

