Kadraj Galeri Kadraj İkon Ankara’dan Kars’a uzanan masalsı yolculuk! Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri, durakları ve sefer takvimi

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunun en yoğun seferlerinden birini tamamlayarak Kars'a ulaştı. Yaklaşık 1.360 kilometrelik eşsiz rota boyunca Doğu Anadolu'nun kartpostallık manzaralarını izleyen yolcular, Kars Garı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. İşte Turistik Doğu Ekspresi'nin durakları ve sefer takvimi!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:58
Trenle birlikte kente gelen ziyaretçiler, Kars'ta turizmi canlandırırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşarak bölgedeki kış hareketliliğini zirveye taşıdı. Peki Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ne kadar? İşte gezi rotaları…

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NİN BİLETLERİ NE KADAR?

◾Yataklı vagonlardan oluşan ve iki kişilik konaklama imkanı sunan Turistik Doğu Ekspresi seferlerinde, Ankara-Kars hattında biletler 14 Ocak'a kadar iki kişi için 14 bin lira olarak belirlenirken, Kars-Ankara yönündeki yolculuklar 12 bin liradan satışa çıkarıldı.

◾16 Ocak'tan sonra yapılacak seferlerde ise fiyatlar artış göstererek, Ankara çıkışlı seferlerde 17 bin lira, Kars çıkışlı seferlerde ise 15 bin liradan başlayan tutarlarla yolculara sunulacak.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YOLCULUĞU KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Turistik Doğu Ekspresi, 1.360 kilometrelik eşsiz bir güzergahta yol alıyor. Doğu Anadolu'nun benzersiz manzaralarını kapsayan bu özel tren yolculuğu, toplam 32 saat sürüyor.

◾Kış sezonu boyunca büyük ilgi gören hat kapsamında, sezon boyunca toplam 60 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.