Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Ankara’dan Kars’a uzanan masalsı yolculuk! Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri, durakları ve sefer takvimi
Ankara’dan Kars’a uzanan masalsı yolculuk! Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri, durakları ve sefer takvimi
Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunun en yoğun seferlerinden birini tamamlayarak Kars'a ulaştı. Yaklaşık 1.360 kilometrelik eşsiz rota boyunca Doğu Anadolu'nun kartpostallık manzaralarını izleyen yolcular, Kars Garı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. İşte Turistik Doğu Ekspresi'nin durakları ve sefer takvimi!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:58