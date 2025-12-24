Kadraj Galeri Kadraj İkon Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi hangi sureler okunur?

Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi hangi sureler okunur?

2025 yılı Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte bu anlamlı gecenin manevi iklimi bir kez daha gündeme taşındı. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İslam dünyasında tövbe, istiğfar ve samimi dualarla idrak edilen müstesna geceler arasında yer alıyor. Rahmet, bereket ve affın kapılarının aralandığı bu özel zaman diliminde hangi duaların okunacağı da merak ediliyor. Peki Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi hangi sureler okunur?

Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:05
Regaip Kandili'ne 1 gün kala bu mübarek gecenin manevi anlamı yeniden gündeme geldi. Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, tövbe, istiğfar ve dualarla idrak edilirken Diyanet bu gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

İşte Regaip Kandili'nde okunabilecek dualar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S)'İN ETTİĞİ DUALAR NELER?

Allahümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik

Anlamı: "Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et."

Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah.

Anlamı: "Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver. Rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."

Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî 'Alâ Dînik

Anlamı: "Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl."