KRİZ YÖNETİMİ VASAT

Holdingin iş hedeflerine ulaşmada ve itibar yönetiminde başarılı olduğunu ancak beklenmedik durumlara karşı verilen tepkilerde yetersiz kaldığını anlatan Müderrisoğlu, "Beklenmedik veya olumsuz durumlara karşı verilen tepki, yani kriz yönetimi ise zayıf. Bunu, arka arkaya iki olayda yakından müşahede ettik." satırlarına yer verdi..

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'deki hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın" fıkrasının toplumsal hassasiyetleri ihmal ettiğini belirten Müderrisoğlu, Sağlık Grup Başkanının o anlatımı haberi yapan gazeteciye yönelik tehdit dilini fiyasko olarak nitelendirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Bebek sahilinde Günaydın muhabiri Gökhan Gökduman'a yönelik tavrına dikkat çeken Müderrisoğlu, "Ömer Koç Bebek Sahili'nde yanındaki bir hanımefendiyle yürüyüş yaptığı sırada görüntülendi. Sinirlerine hakim olamadı. Korumalarıyla çembere aldığı muhabire fotoğraflarını zorla sildirdi." ifadelerini kullandı.