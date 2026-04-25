Hocam kalp atışlarım değişik. Dışarıdan duyuyorum sanki! Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?

Kalp atışlarını saymak için stetoskop cihazıyla kalbinizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, çocuklarda 100– 120, bebeklerde 100-140'dır. Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz.

Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. EKG, holterle 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı'na görün.

NEFES ALAMIYORUM

176 santimetre boyum var. 110 kiloyum. Gece sanki nefesim kesiliyor. Doktora gittim. 'Uyku testi yaptır' dedi. Tedavi olmazsam ölür müyüm?

Hem kilolu hem uykusuz olmak seni iyice sıkıntıya sokmuş. Uyku Apnesi Hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Gittiğin doktora güven, güvenmediğin doktora gitme. Bir an evvel uyku testini yaptır. Bu hastalıkta düzensiz kalp atışı, kalp büyümesi, yüksek tansiyon, aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları, cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık ve uykuda ölüm ihtimalleri olur. Yol yakınken doktoruna güven.

KAN ŞEKERI ÖLÇÜLMELI

Yemekte sıcak ekmek yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?

Var. Yemekte sıcak ekmek yerseniz sindirimi zorlu olur. Özellikle miktarı da fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur.

Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür.

Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin.

Şeker hastalığına dönüşür.

Boyum 171 santimetre. Kilom 101. 23 yaşındayım. Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitaptan almış. Zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektirdim. Bu hafta perhize başlıyorum. Nelere dikkat edeyim?

Komşunun tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünyada tek yaratılmıştır.

Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir.

Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Hareket etmek de önemlidir.

ÖNCE KENDİNİ TANI BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare.

Stres, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir.

Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım.

Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi (PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın.

Düzenli takip önemli.