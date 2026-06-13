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İnce’nin kurultay çıkışına Özel’den tartışmalı cevap | "Üstüme alınmadım git Kemal'e söyle"

CHP içerisindeki liderlik kavgası, istinaf mahkemesinin kurultayı iptal eden mutlak butlan kararının ardından tam bir iç savaşa dönüştü. Görevden düşen Özgür Özel yönetiminin, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına karşı gösterdiği sert karşılık partiyi bölünmeye sürükledi. Sürece dahil olan Muharrem İnce, yaptığı açıklamada Özel’in sert tavrının yanlış olduğunu, Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet ederek kurultay çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda rozet takıp yeniden CHP’ye getirdiği İnce’ye cevap veren Özgür Özel, eleştirileri Kılıçdaroğlu’na yönlendirerek, “Muharrem Bey’in söylediklerini kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey’e söylüyor. Onun bazı siyaset okumalarında çelişirim” dedi.

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İnce’nin kurultay çıkışına Özel’den tartışmalı cevap | "Üstüme alınmadım git Kemal'e söyle"
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  • CHP'de İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla görevden düşen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerginlik devam ediyor.
  • Muharrem İnce, Özgür Özel'in süreç yönetimini eleştirerek farklı bir yaklaşım önerdi.
  • Özgür Özel, İnce'nin eleştirilerine yanıt vererek Kılıçdaroğlu'nun butlan yöntemiyle geldiğini ve partiyi hızla kurultaya götürmesi gerektiğini söyledi.
  • CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını içeri almama gibi gerginlikler yaşanıyor.
  • Süreç içerisinde yeni parti kurma fikri de gündeme gelmeye başladı.

CHP'deki iç savaşta hemen her gün yeni bir cephe açılıyor.

İstinaf mahkemesinin CHP'lilerin şikayetiyle başlayan şaibeli kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararıyla görevden düşen Özgür Özel yönetiminin yeni lider Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yönelik "hard power" yöntemler kullanmayı sürdürüyor.

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Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını CHP Genel Merkezi'ne almamak için direnmekle başlayan, "Hain Kemal" sloganlarını bayraklaştırmakla devam eden, yeni parti kurma fikrini aleni olarak dillendirme evresine dönüşen kaosta hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

CHP'nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaşananlarla ilgili Özgür Özel cephesine yüklendi.

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BEN ETTİM SİZ ETMEYİN

CHP'li Muharrem İnce, Hürriyet gazetesine verdiği beyanatta Özgür Özel cephesinin uzlaşmaz tavrını eleştirdi.

Mahkeme kararına uyma zorunluluğuna dikkat çeken Muharrem İnce, "Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer şurası: Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı?" sözlerini sarf etti.

Kurultaydaki şaibeleri tescilleyen istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı indirilerek ayaklar altına alınmıştı.Kurultaydaki şaibeleri tescilleyen istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı indirilerek ayaklar altına alınmıştı.

NİYE KEMAL'İ KÜRSÜDE KARŞILAMADIN ÖZGÜR

Özel'in süreci daha yapıcı yönetebileceğini aktaran İnce, "Mesela, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" ifadelerini kullandı.

ʺÇıkmışsın yenmişʺ sözleriyle bilinen Muharrem İnce CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı.ʺÇıkmışsın yenmişʺ sözleriyle bilinen Muharrem İnce CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı.

DÜN 'HAİN İNCE' BUGÜN 'HAİN KEMAL'

CHP'ye yönelik FETÖ dizaynını kabul eden Muharrem İnce, FETÖ'cülerin ihtilafı körüklediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganlarına atıf yapan İnce, "FETÖ'cüler, CHP'nin tartışmasına müdahil oluyorlar. Geçmişte 'Hain Muharrem' diyorlardı. Şimdi başka hain buldular. Bu hain hep değişiyor. Ben FETÖ'cülerle ilişki içindeler demiyorum. Ben bunlardan uzak durmak lazım diyorum. Kardeşler arası ihtilafta bu FETÖ'cülerin ne işi var? Bunlara "bizden uzak durun" demek gerekir." şeklinde konuştu.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını CHP Genel Merkezine almayan Özgür Özel kurmayları parti binasını savaş alanına çevirerek polis gücüyle çıkarıldı.Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını CHP Genel Merkezine almayan Özgür Özel kurmayları parti binasını savaş alanına çevirerek polis gücüyle çıkarıldı.

5 BİN LİRAYA OYUNU SATAN DELEGE

Benzer şaibelerin daha önceki kurultaylarda da yaşandığını itiraf eden Muharrem İnce, "2019'daki kurultayda bir delege beni aradı, 'Ben senin için imza verdim, bana beş bin lira verdiler, imzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım' dedi. Ben de 'Oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz' diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık." dedi.

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MEŞRULAŞTIRMA MUHARREM

İnce'nin eleştirilerine Özgür Özel'den cevap gecikmedi. T24'e açıklamalarda bulunan Özel, eleştirileri savuşturmaya çalışırken doğrudan hem İnce'yi hem Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

İnce'nin sözlerini üzerine alınmadığını öne süren Özel, "Muharrem Bey'in söylediklerini kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor… Muharrem Başkan'ın ben bazı siyaset okumalarını beğenirim. Ama bazı siyaset okumalarında da çelişirim. Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan, eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız." diye konuştu.

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