İnce’nin kurultay çıkışına Özel’den tartışmalı cevap | "Üstüme alınmadım git Kemal'e söyle"

NİYE KEMAL'İ KÜRSÜDE KARŞILAMADIN ÖZGÜR Özel'in süreci daha yapıcı yönetebileceğini aktaran İnce, "Mesela, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" ifadelerini kullandı. ʺÇıkmışsın yenmişʺ sözleriyle bilinen Muharrem İnce CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı.

DÜN 'HAİN İNCE' BUGÜN 'HAİN KEMAL' CHP'ye yönelik FETÖ dizaynını kabul eden Muharrem İnce, FETÖ'cülerin ihtilafı körüklediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganlarına atıf yapan İnce, "FETÖ'cüler, CHP'nin tartışmasına müdahil oluyorlar. Geçmişte 'Hain Muharrem' diyorlardı. Şimdi başka hain buldular. Bu hain hep değişiyor. Ben FETÖ'cülerle ilişki içindeler demiyorum. Ben bunlardan uzak durmak lazım diyorum. Kardeşler arası ihtilafta bu FETÖ'cülerin ne işi var? Bunlara "bizden uzak durun" demek gerekir." şeklinde konuştu. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını CHP Genel Merkezine almayan Özgür Özel kurmayları parti binasını savaş alanına çevirerek polis gücüyle çıkarıldı.