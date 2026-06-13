"Acil kanka, kokcu var mı": Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu trafiği jandarma raporuyla belgelendi!
Oyuncu Melisa Döngel’in telefonundan, uyuşturucu istediğine dair mesajlar ile madde kullanırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Bu dijital delillerin ardından düzenlenen operasyonlarda 43 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Melisa Döngel'in telefon verileri üzerindeki kriminal incelemeler tamamlandı.
- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı raporda Döngel'in dijital materyallerinde uyuşturucu madde trafiğine dair somut deliller tespit edildi.
- İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda Telegram üzerinden çevrimiçi uyuşturucu satan 43 zanlı gözaltına alındı.
- Döngel'in mesajlarında Mert A., Ekrem K. ve Mustafa B. ile yaptığı görüşmelerde doğrudan uyuşturucu teminine yönelik talepler bulundu.
- Döngel'in telefonunun galerisinde uyuşturucu kullanımına hazırlık aşamasını gösteren ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen fotoğraflar tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, ünlü oyuncu Melisa Döngel'in telefon verileri üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan Araştırma ve İnceleme Raporu, Döngel'in dijital materyallerinde uyuşturucu madde trafiğine dair somut delillerin bulunduğunu gözler önüne serdi.
Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen incelemelerde, telefonun galeri, mesaj ve sosyal medya hesapları detaylıca tarandı.
43 KİŞİ GÖZALTINDA
Melisa Döngel'in telefon incelemesinin ardından bu kez torbacılara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçin uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
'ACİL KANKA'
Soruşturma dosyasına giren alan yazışmalar, Döngel'in uyuşturucu temini konusunda yaptığı görüşmeleri net şekilde belgeledi. Mert A., isimli kişiyle yapılan görüşmelerde Döngel'in "Kanka kokcu var mı?" şeklinde doğrudan madde teminine yönelik sorular sorduğu tespit edildi. Bununla sınırlı kalmayan görüşmelerde, Ekrem K. ile olan yazışmalar da dikkat çekti. Döngel'in "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı ve karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna "3 adet" yanıtını vererek süreci ilerlettiği görülüyor. Ayrıca Mustafa B. ile olan diyaloglarda, karşı tarafın Döngel'e "Yanlış kaydetme, torbacı değil" şeklinde uyarıda bulunduğu saptandı.
Buket K. ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in "Ben de istiyorum, ben de" şeklindeki talebi dosyada yer aldı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.
Görüntüler arasında, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren, tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler yer alıyor. Bunun yanı sıra Döngel'in yüzünün de göründüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen fotoğraflar dijital delil olarak kayıt altına alındı. Galeride ayrıca kokain ve esrar olduğu değerlendirilen maddelerin yakın çekim fotoğrafları da bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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