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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Safra taşı kabusu

Eklenme Tarihi 25 Haziran 2026

82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ama riskli olduğum için alınmıyor. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır.
Hastalarımıza bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı ve mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

ŞEKERE OZON TERAPİSİ

Şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?

Ozon tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır.
Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır.

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