CANLI YAYIN
Geri
Balıkesir trafik kazası... Edremit - Yenice yolunda kamyon devrildi: Y.G. hayatını kaybetti

Balıkesir trafik kazası... Edremit - Yenice yolunda kamyon devrildi: Y.G. hayatını kaybetti

Balıkesir’den acı bir kaza haberi geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan, keskin virajlarıyla bilinen Kazdağları kara yolunda kontrolden çıkan ahşap yüklü bir kamyon şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü Y.G. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta sıkışan E.S. ağır yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan, keskin virajlarıyla bilinen Kazdağları kara yolunda kontrolden çıkan ahşap yüklü bir kamyon şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kazdağları Geçidinde Şarampole Yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 41 BCS 435 plakalı ahşap yüklü kamyon, Kazdağları rampalarından iniş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, yol kenarındaki refüjü de parçalayarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hayatını Kaybetti, Yaralı Yolcu Sıkıştığı Yerden Kurtarıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyon sürücüsü Y.G.'nin kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon kasasında ve kabininde bulunan ahşap yüklerin arasına sıkışan yolcu E.S. ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla acil koduyla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Y.G.'nin cenazesi de savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Milyonluk ilaç vurgununa darbe: 6 ilde sahte reçete operasyonu!
Milyonluk ilaç vurgununa darbe: 6 ilde sahte reçete operasyonu!
NATO Askeri Komite Başkanı Dragone: "Türkiye referans ve güven noktası"
NATO Askeri Komite Başkanı Dragone: "Türkiye referans ve güven noktası"
Çayeli'nde trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Çayeli'nde trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kurtalan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Kurtalan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle