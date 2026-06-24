Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 12:13

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan, keskin virajlarıyla bilinen Kazdağları kara yolunda kontrolden çıkan ahşap yüklü bir kamyon şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kazdağları Geçidinde Şarampole Yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 41 BCS 435 plakalı ahşap yüklü kamyon, Kazdağları rampalarından iniş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, yol kenarındaki refüjü de parçalayarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hayatını Kaybetti, Yaralı Yolcu Sıkıştığı Yerden Kurtarıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyon sürücüsü Y.G.'nin kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon kasasında ve kabininde bulunan ahşap yüklerin arasına sıkışan yolcu E.S. ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla acil koduyla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Y.G.'nin cenazesi de savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.