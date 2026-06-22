47 yaşındayım. İdrar yaparken kan geldi. Prostat için muayene eder diye korkumdan, utancımdan doktora gidemiyorum. Ne önerirsiniz?



Bence bu yaşta doktordan utanmaktan utan. Hiç doktordan utanılır mı? "Utanmaktan patır patır kanser oluyoruz" desek boşa gitmez herhalde.

Korkunun ecele faydası yok. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla Prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor.

Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor. İdrar yapma düzensizliği, tıkanıklığı, büyük abdest düzeninin bozulması, kanamalı idrar çıkış saptanması söz konusu ise mutlaka muayene ve değerlendirme şart. Ayrıca böbrek taşı, kum dökme, idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir.

Hemen muayene olmaya... Ürolojiye görün.



BAZI TESTLER ŞART



26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?



Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.



ENFEKSİYON RİSKİ VAR



3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?



İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.

