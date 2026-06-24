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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Her yaşta olabilir

Eklenme Tarihi 24 Haziran 2026
Yaşım 42. Eklemlerim ağrıyor. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmam gerekir?
Bağışıklık sistemi hastalıkları stressıkıntı- kaygı-evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.

CHECK-UP SAĞLIKTIR
Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?
Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir. Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.

EKŞİ ELMA EFSANESİ
58 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma iyi gelir mi?
Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz. Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir. Günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemek şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azaltır.

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