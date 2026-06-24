Müge Anlı’da mucize kavuşma! İsviçre’den İstanbul’a gelen ve 8 gündür aranan Said Jaffar bulundu

"TÜRK HALKINA ÇOK MİNNETTARIM"

Said Jaffar "Türk halkına çok minnettarım. Hiçbir yerde kötülük şeyleri görmedim. Gittiğim yerde iyi karşılandım. Sizden uzak kaldığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kızı Manıja Nicolet Jaffar ise "Türkiye'de Allah'tan sonra sığınabileceğim tek yer bu program oldu. Sizden başka kimsem yoktu. Müge Anlı'nın programına beni yönlendiren arkadaşıma size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum." dedi.