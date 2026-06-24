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Müge Anlı’da mucize kavuşma! İsviçre’den İstanbul’a gelen ve 8 gündür aranan Said Jaffar bulundu

İsviçre'den İstanbul'a tatil için gelen ve 16 Haziran'da Zeytinburnu'nda sırra kadem basan 77 yaşındaki Said Jaffar, kızının Müge Anlı'ya başvurmasının ardından Türkiye'yi seferber etti. Sarıyer'den Yenikapı'ya uzanan ihbar hattı sayesinde kayboluşunun sekizinci gününde sokakta bitkin halde bulunan yaşlı adamın kızıyla canlı yayındaki kavuşma anı ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

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İsviçre’den tatile gelen 77 yaşındaki Said Jaffar İstanbul’da kayboldu

İsviçre'den İstanbul'a tatil için gelen 77 yaşındaki Said Jaffar, 16 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'nda kayboldu. Bedensel ve ruhsal sağlık problemleri yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan ailesi büyük bir endişe yaşadı. Kızı Manıja Nicolet Jafar, babasını bulabilmek için atv'njin merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Müge Anlı’ya başvurunun ardından ihbarlar peş peşe geldi

MÜGE ANLI İZLEYİCİLERİ SEFERBER OLDU

Canlı yayında kayıp başvurusu yapılmasının ardından hem ekipler hem de izleyiciler seferber oldu. Said Jaffar'ın İstanbul'un farklı noktalarında görüldüğüne dair ihbarlar peş peşe geldi. Her bilgi titizlikle değerlendirilerek araştırmalar derinleştirildi. İlk önemli ihbar Sarıyer'den geldi.

Spor kulübü çalışanı: ’Sadece gülüyordu, hiç konuşmadı’

Bir spor kulübü çalışanı, yaşlı adamı gece saatlerinde tesis çevresinde gördüğünü anlattı. "İyi misiniz, nasılsınız dedim ama hiç konuşmadı, sadece gülüyordu" sözleri dikkat çekti.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da kaybolan İsviçreli Said Jaffar 8 gün sonra bulundu
Yaşlı adam Sarıyer’deki hastane çevresinde görüldü

"PARKTA TEK BAŞINA OTURUYORDU"

Bir başka izleyici ise Said Jaffar'ı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Parkta tek başına oturuyordu, dalgın görünüyordu" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ekipler hastane çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı.

Esnaf: ’Otel otel diyordu, aç mısın diye sorduk anlamadı’

Araştırmalar sürerken farklı noktalardan da dikkat çekici bilgiler geldi. Bir esnaf, yaşlı adamın dükkanına geldiğini belirterek, "Otel otel diyordu. Aç mısın diye sorduk ama bizi anlamadı, biz de onu anlayamadık" dedi. Said Jaffar'ın yorgun ve bakımsız hali çevredeki vatandaşların dikkatini çekmişti.

Yenikapı’dan sevindirici haber geldi: ’Yanımızda oturuyor’

YENİKAPI'DAN MUTLU EDEN TELEFON

Tam umutların azalmaya başladığı sırada bu kez Yenikapı'dan sevindirici bir telefon geldi. Bir izleyici, kayıp olduğu düşünülen yaşlı adamın yanında olduğunu söyledi. "Ekmeğimin yarısını verdim, çay ikram ettik, şu an yanımızda oturuyor" sözleri herkesi heyecanlandırdı.

8 gün sonra Said Jaffar’a ulaşıldı, sağlık durumu iyi

İhbarın ardından ekipler hızla belirtilen adrese yöneldi. Sekiz gündür kayıp olarak aranan Said Jaffar'a kısa sürede ulaşıldı. Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu, yüzündeki yaraların ise düşme sonucu oluştuğu öğrenildi.

Gözyaşlarıyla kavuşma: ’Öldüm öldüm dirildim’

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞE BUCAK DOLAŞTIM"

Güvenli bir şekilde stüdyoya getirilen yaşlı adam, daha sonra kızı ve yakınlarıyla buluşturuldu. Günlerdir babasından haber alamayan Manıja Nicolet Jafar gözyaşlarına hakim olamadı. "Öldüm öldüm dirildim. Seni bulabilmek için Türkiye'yi köşe bucak dolaştım" sözleri yürekleri dağladı.

Said Jaffar: ’Yanımda param yoktu, yardım istemek zorunda kaldım’

Yaşadıklarını anlatan Said Jaffar ise zor günler geçirdiğini söyledi. "Yanımda param yoktu. Bir iki yerde yardım istemek zorunda kaldım" diyen yaşlı adam, sokakta kaldığı süre boyunca birçok kişinin kendisine destek olduğunu anlattı. Günlerce farklı noktalarda dolaştığını ifade eden Jaffar, yeniden ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Yaşlı adam: ’Türk halkına çok minnettarım, kötülük görmedim’

"TÜRK HALKINA ÇOK MİNNETTARIM"

Said Jaffar "Türk halkına çok minnettarım. Hiçbir yerde kötülük şeyleri görmedim. Gittiğim yerde iyi karşılandım. Sizden uzak kaldığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kızı Manıja Nicolet Jaffar ise "Türkiye'de Allah'tan sonra sığınabileceğim tek yer bu program oldu. Sizden başka kimsem yoktu. Müge Anlı'nın programına beni yönlendiren arkadaşıma size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum." dedi.

Müge Anlı: ’Bu ülkenin insanı kimseyi aç ve çaresiz bırakmaz’

Canlı yayında yaşanan kavuşma anları stüdyodakileri de duygulandırdı. Müge Anlı, yaşlı adama yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu ülkenin insanı kimseyi aç ve çaresiz bırakmaz" dedi. Sekiz gün süren endişeli bekleyiş, mutlu sonla noktalanırken aile derin bir nefes aldı.

Fotoğraflar atv'den alınmıştır.

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Meryem Yurt
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