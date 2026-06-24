Müge Anlı’da mucize kavuşma! İsviçre’den İstanbul’a gelen ve 8 gündür aranan Said Jaffar bulundu
İsviçre'den İstanbul'a tatil için gelen ve 16 Haziran'da Zeytinburnu'nda sırra kadem basan 77 yaşındaki Said Jaffar, kızının Müge Anlı'ya başvurmasının ardından Türkiye'yi seferber etti. Sarıyer'den Yenikapı'ya uzanan ihbar hattı sayesinde kayboluşunun sekizinci gününde sokakta bitkin halde bulunan yaşlı adamın kızıyla canlı yayındaki kavuşma anı ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.
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