Nafiz hocam, ben 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?



Cildini zarar görmesin diye iyi koru. Yaz kış güneşlen. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, kara lahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.



DURUM ZOR...



Babam 66 yaşında. Tansiyonu yüksek. Prostattan ameliyat oldu. Evlenmek istiyor. Siz ne dersiniz?



Durum zor. Evlenme kararına karışmak doktorun işi değil. Ben hangi kararı alırsa alsın yapmanız gerekenleri anlatayım. Önce İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi şart. Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım. 24 saatlik EKG holter ve tansiyon holter yapılması çok önemli bilgiler verir. Kolesterol testleri, tam kan sayımı, TSH, tam idrar tahlili de gerekir.



BİZE BİR ÇARE



Nafiz hocam, bize bir çare... Annemde böbrek yetmezliği başlangıcı varmış. Ama diyalize girsin demediler. Diyalize girmesi şart mı?



Tedbir alınmazsa, tedavi verilmezse ilerleyici olabilir. Diyaliz tedavisinde ihtiyaç duyabilir. Potasyum yüksek giderse, akciğer ödemi olursa, kalp zarında üresi yüksek sıvı birikirse, kendiliğinden kanamalar olursa, üre yüksekliğine bağlı beyin çalışma bozukluğu olursa ve bizim metabolik asidoz dediğimiz durum ortaya çıkarsa diyaliz tedavisi yapılabilir.



DİYABETTE GÖRÜLÜR



Şeker hastasıyım. Üç aydır ayağımdaki yarayla uğraşıyorum. Sıcak su döküldü. Bir türlü iyileşmedi. Ayağımın kesilmesi gerekir mi? Yardım edin!



Şeker hastalarının ayak yaraları diğer yaralara göre çok daha önemlidir.Geç ve güç iyileşme, ilerleme ve tüm ayağa yayılma ihtimalleri taşır. Enfeksiyon yatkınlığı fazladır. Düzenli doktor takibi gerekir. Ozon tedavisi tüm tedavilerin etkinliğini arttıran bir uygulamadır. Bize başvuran hastalarımıza kan şeker düzenlenmesi, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı, stres kontrolü yaparken ozon öneriyoruz.



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