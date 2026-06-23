Annene güven gerisini merak etme sen. Anne elinden su içsen fazladan gönül vitamini vardır. Durma iç. Kefir çok eskiden beri tüketilen müthiş bir içecektir. Tepeleme fayda dolu bir gıdadır. Kefir K2, B1, B2, B3, B6, B12, folik asit ve pantotenik asit ve bazı amino asitler ve bazı amino asitler içerir. Bu vitaminlerin hemen hepsi depolanmayan vitaminlerdir. Bir bardak kefirin içinde de yeterince vitamin vardır.Evet, bu durumun bile tıpta bir adı var: "Beyaz Önlük Hipertansiyonu". Panik yapma. Hastane veya hekim korkusuna bağlı stres, tansiyonunuzun geçici olarak yükselmesine neden olur. Bu masum bir durum gibi görünse de, önemli bir uyarı işaretidir! Yapılan çalışmalar, beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerin ileride kalıcı hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hemen bir ev tansiyon aleti edin ve düzenli ölçümler yapın. Bu kayıtları muayeneye getirdiğinizde, gerçek tansiyon değerlerinizi görerek çok daha doğru bir tedavi planı yapabiliriz. Gerilme.Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlıktokluk, sıcaksoğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.Hastalarımızı önce değerlendiriyoruz. Yüz cildinin durumu nasıl? İsteği nedir? İhtiyacı nedir? Beklentilerinin gerçekleşmesini istediği süre ne kadardır? Beden sağlığı nasıl? Bunları belirledikten sonra kişiye özel tavsiyelerimiz oluyor. PRP mikro iğne tekniği ile yüz, boyun, göğüs cildinin yenilenmesini sağlayarak kalıcı sağlıklı cildimiz olmasına destek olur. Dolgu ve botoks tekrar tekrar yapılması gereken belirli süre içinde etkisi görülen uygulamalardır. Bazı hastalarımıza her ikisini hatta üçünü de uygulayabiliyoruz. Önce doktorunuzu seçin. Sonra planınızı belirleyelim.