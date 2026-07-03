Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi, yüksek risk taşıyan kadınlarda ve 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.