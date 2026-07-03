İsrail'in Gazze soykırımında bininci gün: BM 400 bin şehit olduğunu açıkladı
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların geride bıraktığı yıkım soykırımın bininci gününde de bitmedi.
Kailler ordusu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bininci güne girilirken, bölgede yaşanan yıkımın boyutu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'deki soykırımda öldürülen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının verilerine göre, konutların büyük kısmı yıkılırken hastaneler, okullar, ibadethaneler ve temel altyapı da yerle bir edildi.
Elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde kesintiye uğrarken, milyonlarca Filistinli insani yardıma muhtaç hale geldi. Yerinden edilen yüz binlerce aile, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, gıda ve ilaç sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşiyor. Bin günü geride bırakan soykırımın ardından bölgede kalıcı barışın sağlanması ve sivillerin korunmasına yönelik diplomatik girişimler ise devam ediyor.
FUTBOLCUYU KATLETTİLER
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Filistin futbol camiasını yasa boğan bir haber geldi. Filistin Futbol Federasyonu, Khadamat Khan Younis takımının kalecisi Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şili Futbol Ligi ekiplerinden Club Deportivo Palestino da 32 yaşındaki kalecinin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Adalet ve barış talep ediyoruz" denildi.