İsrail'in Gazze soykırımında bininci gün: BM 400 bin şehit olduğunu açıkladı

Kailler ordusu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bininci güne girilirken, bölgede yaşanan yıkımın boyutu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'deki soykırımda öldürülen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının verilerine göre, konutların büyük kısmı yıkılırken hastaneler, okullar, ibadethaneler ve temel altyapı da yerle bir edildi.

Elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde kesintiye uğrarken, milyonlarca Filistinli insani yardıma muhtaç hale geldi. Yerinden edilen yüz binlerce aile, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, gıda ve ilaç sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşiyor. Bin günü geride bırakan soykırımın ardından bölgede kalıcı barışın sağlanması ve sivillerin korunmasına yönelik diplomatik girişimler ise devam ediyor.