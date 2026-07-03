15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan o karanlık geceyi anlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve milletin iradesine kasteden FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık geceyi canları pahasına aydınlatarak tarihin akışını değiştiren kahramanlarımız, o anları dün gibi yüreklerinde taşıyor.

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan. (Fotoğraf AA Arşiv'e aittir.)

O simge isimlerden biri de Orhanlı Gişeleri'nde hainlerin kurşunuyla sol kolunu vatan toprağına feda eden, sarsılmaz imanın canlı timsali 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan (60). O gün yaşananları anlatan Civan, "Haberi alır almaz ailemle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru hareket ettik. Orhanlı Gişeleri'ne geldiğimizde ortalık adeta mahşer yeriydi. Tankın arkasından çıktığımda 7-8 tane darbeci yüz yüze geldim. 'Durun yapmayın' diye haykırdım. Sonra müthiş bir çınlama sesiyle sarsıldım. Sol kolumda bir acı hissettim. Kelime-i Şehadet getirdim. Sol kolumu kaldırmak istediğimde ise kolum adeta kopmuştu. Ben kolumu kaybettim ama vatanı hainlere bırakmadık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Haber: Batuhan Altınbaş

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam