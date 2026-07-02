Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum...

Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler.

Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertiroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.

SAKIZ KABIZ YAPAR

Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes 'Çay içme' diyor.

Ne içeyim bari onu bileyim?

Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş. Her kapıda bir dert var, sadece sende yok.

Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların da düzelmez.

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız ed er. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.