Nafiz Hocam gece evde otururken bir hayli sinirlendim. Göğsümde huzursuzluk oldu. Çenem ağrıdı. Acile gittik kalp EKG'si çektiler. Efor testi istediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse, şikayetler ortaya çıkar. Buna 'angina pectoris' yani göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, çoğunlukla yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen, 10-15 dakika süren, istirahat ile veya koroner damarları genişleten ilaç almakla geçen, sıkıştırıcı, baskı yapar tarzda bir ağrıdır.

Enfeksiyon olabilir

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobikse kullanılan antibiyotik etkisiz kalmıştır. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Diyabette, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

İşin peşini bırakma.

39'U GEÇİYORSA...

Etrafımdaki herkesin ateşi çıkıp duruyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvur.

3 aydan büyük bebeklerde grip var ve yüksek ateş varsa hemen bir hastane aciline başvur veya 112'ye haber ver. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrın var ve balgamlı öksürük varsa mutlaka doktor başvurusu yap.

Her yaşta olur

27 yaşındayım. 1 aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım ve ishalim var. Romatizma ilacı kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Doktoruna git. Tanıda gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.

4 gündür ağrıyor

Safra kesemdeki taş büyümüş. Alınmasını istemedim. Ateşim çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Taş yüzünden mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş ordaysa tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmazdır.