Bu belirtiler varsa dikkat! Sıcak çarpması kalp krizine yol açıyor: İşte risk grupları ve korunma rehberi

Sıcak çarpmasının ilk belirtileri arasında, vücudun kendini soğutmak için yoğun terlemesine bağlı olarak görülen soğuk ve terli cilt, bitkinlik, aşırı susama, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar renginin koyulaşması yer alıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok. (Fotoğraflar Takvim ve AA'ya aittir.)

"Vücut sıcaklığı arttıkça cilt sıcak, kuru ve kızarık bir görünüm alırken solunum ve nabız hızlanıyor, bilinç bulanıklığı gelişebiliyor" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, "Damarların genişlemesine bağlı olarak tansiyon düşüyor ve kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Yoğun terlemeyle gelişen sıvı ve tuz kaybı ise sıcak bitkinliğine, ileri vakalarda hayati organlara giden kan akışının azalmasına ve kalp krizi riskinin artmasına yol açabiliyor. Bu belirtiler görüldüğünde kişi vakit kaybetmeden serin bir ortama alınmalı ve tıbbi destek istenmeli" diyor. Şu açıklamaları yapıyor:

RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT

Sıcak çarpması herkesi etkileyebilir. Ancak bazı gruplar daha büyük risk altındadır. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar, hamileler ile aşırı kilolu ya da aşırı zayıf bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekiyor.