Olabilir. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık, adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, tiroit hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotiroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.Çay ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın. Basur, tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin. Bu, basur oluşumunu arttırabilir.Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.