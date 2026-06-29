CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hastalık korkusu
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Hastalık korkusu

Eklenme Tarihi 29 Haziran 2026
Boğazımda şişme var. Teyzemde de vardı. Doktorlar "Tiroit kanseri" dedi. Ben de kanser olur muyum?

Hayır. Boğazı şişen herkes kanser diye sıkıntıya girerse yandık. Kaldı ki tiroit kanseri olan hastaların çoğunda önemli bir yakınma yoktur. Muayene sırasında Tiroit bezinde genellikle yumru tarzında (nodül) bir şişlik bulunur. Bunu hasta veya yakınları da fark edebilir. Ancak boyunda fark edilen her yumru da kanser değildir. Sen önce doktoruna git. Muayene sonrası gerekirse kan tetkiki, boyun ultrasonu istenebilir.

CİDDİYE ALMALI


40 yaşındayım. Öksürüğüm geçmedi. Doktor "Sende kansızlık var" dedi. Bazı tahliller önerdi. Şimdi şikayetim yok. Ne yapayım?

Doktor dediyse sebebi vardır. Genç erkek hastalarda kansızlığın bir sürü ciddi sebebi vardır. Mide ve bağırsak kanserlerinden tut da kan hastalıklarına kadar araştırma gerekir. Ama bu sırasıyla tahlil yaptırmayı gerektirir. Bazı ailesel kansızlık hastalıkları vardır. Sen de de şikayetsizdik bu nedenle olabilir. Ama öneriyi ciddiye al. Kan sayımı, demir ile ilgili tetkikler, dışkıda gizli kan testi gibi tetkikler adım adım yapılsın. Yoksa seni adım atamaz hale getirdikten sonra tahlilin önemi kalmaz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Süresi önemli 28 Haziran 2026 Yaz kış farketmez 27 Haziran 2026 Kramp kabusu 26 Haziran 2026 Safra taşı kabusu 25 Haziran 2026
Tevfik Yener’e veda: Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı
Tevfik Yener’e veda
Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu
Hastalığa göğüs gerdi
Bu hatalar endişe verir: Diş fırçalamak yetmiyor
Bu hatalar endişe verir
9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı
Mucize dönüş
Tüketici ne yediğini bilecek! Menüde şeffaflık dönemi
Tüketici ne yediğini bilecek!