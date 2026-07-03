Aylin Güler'i kaçırıp 4. kattan atan eşine istenen ceza belli oldu
Darbedildikten sonra 4. kattan düşen Aylin Güler’e ilişkin iddianame tamamlandı. Eşi Okan Güler ile Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi...
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Aylin Güler'i kaçırıp götürdüğü evin 4. kat balkonundan attığı iddia edilen Okan Güler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Okan Güler'in "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet başta olmak üzere çeşitli hapis cezalarıyla yargılanmasını istedi.
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İddianamede, Aylin Güler'in olaydan bir gün önce eşi hakkında tehdit nedeniyle şikâyetçi olduğu, olay günü ise ortak arkadaşlarıyla buluşmasının ardından zorla araca bindirilerek bir eve götürüldüğü belirtildi.
Burada darbedilen Güler'in balkonda "İmdat" diye bağırmasının ardından omuzlarından itilerek 4. kattan aşağı düştüğü kaydedildi. Savcılık, olaya iştirak ettikleri öne sürülen Atılım Ekren ile Emine Acar Ekren hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
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