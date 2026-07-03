Hem doğa hem vatandaş kazandı: 1 günde 1.5 milyon atık şişe toplandı

1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk gün verilerini açıklayan Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda " Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1.5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, önceki gün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

TEK KULLANIMLIKLAR BİTİYOR

Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, bıçak ve bardakların yasaklanmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplantısında; tek kullanımlık plastik tabak, kaşık gibi malzemeler ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, bu konudaki kararın her an çıkabileceği mesajını verdi.

Haber: Zübeyde Yalçın

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık