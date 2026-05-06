Şeker hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer. İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanamaya yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, maruldan uzak durması lazım. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.Aslında migren, ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın.Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet dönemi, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.