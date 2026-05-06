Anasayfa Yazarlar Tansiyon daha da düşer
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tansiyon daha da düşer

Eklenme Tarihi 06 Mayıs 2026
Nafiz hocam, babam şeker hastası. Ayakları şiş. Basınca hamur gibi iz bırakıyor. Ödem sökücü ilaç verelim mi?

Şeker hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer. İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.


ZAYIFLAMASI LAZIM


Babam kalp krizi geçirdi. Diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanamaya yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, maruldan uzak durması lazım. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.


MİGRENLE BAŞIM BELAYA GİRDİ


27 yaşında aşçıyım. 11 yıldır migren ataklarım var. Bitmeyecek mi?

Aslında migren, ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın.
Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet dönemi, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.
