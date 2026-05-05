Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.Her erkekte prostat bezi vardır.Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz.Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.P.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir.Alerjisi olan biri için bu durum idealdir.Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir. Bu da parlak ve sağlıklı bir yüz cildi demektir.Boşuna sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.