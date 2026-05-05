CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Her kadında aynı değil
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Her kadında aynı değil

Eklenme Tarihi 05 Mayıs 2026
53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.
İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.

Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.


GENÇLİĞİMDEN BERİ BÖYLE


58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle.
Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır.
Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz.
Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.


CİLDİM KIRIŞTI


45 yaşındayım. Cildimde kırışmalar başladı. İçime dert oldu! Botoks istemiyorum. Ne önerirsiniz?
P.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir.
Alerjisi olan biri için bu durum idealdir.

Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir. Bu da parlak ve sağlıklı bir yüz cildi demektir.


SIKINTIYA GİRME


2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?

Boşuna sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gazlı içeceği bırak 04 Mayıs 2026 Sıkıntılı iç çekme 03 Mayıs 2026 Karnım ağrıyor 02 Mayıs 2026 EMG testi yaptır 01 Mayıs 2026
Emekliye yüzde 14.64 enflasyon zammı:Temmuzda en düşük maaşa çifte artış! İşte yeni tablo
Emekliye yüzde 14.64 enflasyon zammı:Temmuzda en düşük maaşa çifte artış! İşte yeni tablo
Bosch’un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Skandal reklam yayından kaldırıldı
Memura ve emekliye enflasyon farkı: En düşük temmuz maaşı 68 bini aşacak
Memura 4 aylık enflasyon farkı!
CHP’li Özkan Yalım’ın avukat kızı Özgegül Yalım’dan muhasebeciye delil karartma talimatı: Telefonları kır at
Telefonları kır at
CHP mitinginde Özel’in söz verdiği Deniz Özgü’nün suç kaydı olduğu ortaya çıktı: Suçun belgelerine TAKVİM ulaştı
Özel'in söz verdiği CHP'li SSÇ çıktı!