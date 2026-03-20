DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Kemik erimesi meselesi

Eklenme Tarihi 20 Mart 2026

Nafiz hocam, 45 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?
Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte östrojen hormonu azalır. Kırık riski artar.

MUAYENE ŞART
23 yaşındayım. Bir süredir adetlerim düzensiz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şaşırdım kaldım! Siz ne önerirsiniz?
Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır. Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem iç hastalıkları hem de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.

HIZLI YEME GAZ YAPAR
Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?
Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır.
Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Az ve sık yemek rahatlatıcı olur.

