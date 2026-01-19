LİMONLU ÇAY İÇ

Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin. İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma. Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.

UNUTKANLIĞI UNUT

Nafiz Hocam, daha 36 yaşındayım ve unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şekeri düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebebidir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de hafızayı güçlendirir.

TANSiYONU DENGELER

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?

Önce sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.