Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 1 Nisan'da yürürlüğe girecek Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem başlıyor. Yönetmelik kapsamında, hasar tespiti için sigorta şirketlerinin yanı sıra sigortalılar da eksper talep edebilecek.

Trafik sigortası ve kaskoda 1 Nisan'dan itibaren eksperler sıralı ve otomatik olarak atanacak. (Görseller AA'dan alınmıştır)

NASIL UYGULANACAK?



Trafik sigortasında eksper atanacaksa ilgili atama Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı bir şekilde gerçekleştirilecek. Trafik sigortasında, araçta oluşan hasarın asgari maddi teminat tutarının 1/10'unu aşması durumunda, hasar tespitinin eksper tarafından yapılması zorunlu olacak. Atanan eksper tarafından değer kaybı tazminatı da gerçek zarar ilkesi gözetilerek ve detaylara yer verilerek aynı raporda hesaplanacak. Kasko sigortasında da hasar tutarının, ağır hasar ve tam hasar kararını gerektirmesi halinde tespitin EKSİST üzerinden sıralı olarak atanacak eksper tarafından yapılması zorunlu olacak. Eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebilecek.