Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 1 Nisan'da yürürlüğe girecek Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem başlıyor. Yönetmelik kapsamında, hasar tespiti için sigorta şirketlerinin yanı sıra sigortalılar da eksper talep edebilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Trafik sigortasında eksper atanacaksa ilgili atama Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı bir şekilde gerçekleştirilecek. Trafik sigortasında, araçta oluşan hasarın asgari maddi teminat tutarının 1/10'unu aşması durumunda, hasar tespitinin eksper tarafından yapılması zorunlu olacak. Atanan eksper tarafından değer kaybı tazminatı da gerçek zarar ilkesi gözetilerek ve detaylara yer verilerek aynı raporda hesaplanacak. Kasko sigortasında da hasar tutarının, ağır hasar ve tam hasar kararını gerektirmesi halinde tespitin EKSİST üzerinden sıralı olarak atanacak eksper tarafından yapılması zorunlu olacak. Eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebilecek.
HAKEM EKSPER İMKANI
Yönetmelik kapsamında itiraz süresi, eksper raporunun Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin olarak muhataplara yapılan bildirimle başlayacak. İtiraz halinde, EKSİST üzerinden eksper ataması yapılacak. 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper ataması yapılacak. Hakem eksper, ilgili branşta en az 10 yıl sigorta eksperliği yapmış olan sigorta eksperleri arasından EKSİST üzerinden atanacak. İtiraz üzerine atanacak eksper ve hakem eksper atamaları sıralı olarak yapılacak.
3 AY 2 PİLOT İLDE
Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama 1 Nisan'dan itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde yapılacak. SEDDK, pilot uygulamaya ilişkin il değiştirmeye ve süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Süre uzatımı olmazsa uygulama 1 Temmuz'da tüm illerde başlayacak.
İYİLEŞTİRMESAĞLANDI
SEDDK, "Akıllı Eksper Atama Sistemi"yle değer kaybı tazminatının maddi hasarla eş zamanlı hesaplanmasının sağlanarak bu alanda iyileştirmeye gidildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir sonraki aşamada, hasarların yargı içtihatlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleriyle eylem programımızı devam ettireceğiz. Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programımızı tamamlamış olacağız."