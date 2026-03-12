İsrail ile ABD, İran'a saldırdı. Okul, hastane demeden her yeri bombaladı. Minab'daki kız okulunda 170 öğrenciyi katletti. Tepkiler üzerine ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran okul ve hastanelerden füze ateşliyor" diyerek ahlaksız bir savunma yaptı. Saldırının olduğu gün annesi tarafından fotoğrafı çekilen 3. sınıf öğrencisi Mikail Mirdoraghi de katliamda hayatını kaybetmişti.

Gözü yaşlı anne ABD'ye isyan etti. Oğlu ile geçirdiği son geceyi anlattı: "O'na akşam yemeği hazırlamıştım. Bana 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi' dedi.

Çok şaşırdım. Gece yarısına doğru etrafına yastıklar sardı ve kardeşiyle oturdu. 'Kardeşim, hadi oynayalım. Ben İran'ım, sen Amerika'sın. Silahlarla ve tanklarla oynayalım' dedi. Oynadılar. 'Bak, İran kazandı' dedi. Bütün bunlar o gece ona ilham vermiş gibiydi. Şehit olmadan önceki gece bunların hepsini yaptı."